Местный житель несколько раз похищал деньги с банковских карт. Также установлена его причастность к разбою и совершению кражи.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 162 УК РФ (разбой).Летом прошлого года в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на пенсионерку. Женщина пояснила полицейским, что шла по улице, когда неожиданно неизвестный, сбив её с ног, выхватил сумку и скрылся. В дальнейшем с банковского счета, привязанного к находившейся в сумке карте, были сняты более 4 500 рублей. Общий ущерб, причинённый потерпевшей, составил около 8 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали на территории Мурома.В ходе следствия было установлено, что несколькими месяцами ранее фигурант похитил сдал в скупку мобильный телефон, стоимостью 3000 рублей, принадлежавший его сестре.Кроме того, обвиняемый трижды похищал деньги с банковских карт своих знакомых. Когда потерпевшие отвлекались, злоумышленник переводил деньги на другие счета, после чего удалял смс-уведомления о переводах, а деньги обналичивал. Противоправными действиями потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 30 000 рублей.В настоящее время материалы уголовных дел, объединенных в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.