Вернуть хороший слух просто - достаточно обратиться в Первый клинический медицинский центр в Коврове по адресу улица Ватутина, 90.

В марте отмечается один из профессиональных праздников врачей оториноларингологов - международный день охраны уха и слуха. В этом году в Первом клиническом медицинском центре Коврова к этому празднику подошли профессионально - перешли на новый уровень оказания помощи пациентам.Хорошо слышать - это не привилегия, а возможность, дарованная с рождения. Но со временем качество слуха может понизиться. Виной всему как возрастные изменения, так и различные заболевания уха. Прийти на помощь каждому пациенту готовы в Первом клиническом медицинском центре Коврова.Кирилл Шиленков, заведующий ЛОР отделением ПКМЦ г. Коврова, врач-оториноларинголог: “В течение 2020 года мы плотно интегрировали эндоскопические операции на ухе. Это большая гордость для нас, потому что далеко не все центры, а только единицы занимаются эндоскопической хирургией уха. Что нам позволило улучшить свои результаты по хирургическому лечению пациентов с хроническим, гнойным и средним отитом и отосклерозом”.Качественная диагностика с применением современных методик и аппаратов позволяет безошибочно определить причины ухудшения слуха. А затем назначить лечение. И это не всегда подразумевает оперативное вмешательство. Но если операция всё-таки необходима, то на сегодня в Первом клиническом обходятся минимальным числом разрезов.Кирилл Шиленков, заведующий ЛОР отделением ПКМЦ г. Коврова, врач-оториноларинголог: “За счёт этой техники оперирования, когда нам не приходилось удалять большие костные навесы, а удалять как бы из-за угла - это очень здорово. И наши пациенты очень радуются этой технике, по одной простой причине - разрезов стало значительно меньше. То есть если раньше слуховой проход приходилось разрезать практически полностью и ставить ранорасширители, то сейчас вся операция делается через наружный слуховой проход без необходимости дополнительных разрезов”.Вернуть хороший слух просто - достаточно обратиться в Первый клинический медицинский центр в Коврове по адресу улица Ватутина, 90.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев“Вести-Владимир”