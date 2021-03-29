По предварительной информации ГИБДД региона, дорожно-транспортное происшествие произошло около 08:30 на 122 километре федеральной трассы М-7.

В Петушинском районе после столкновения с ограждением погиб 56-летний водитель.По предварительной информации ГИБДД региона, дорожно-транспортное происшествие произошло около 08:30 на 122 километре федеральной трассы М-7.Водитель иномарки «Хёндай Матрикс» 1966 года рождения врезался в тросовое ограждение, разделяющее полосы движения. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства трагедии.