Надзорный орган выявил нарушение законодательства об отходах производства и потребления в Мошокском сельском поселении. Как установили прокуроры, 5 контейнерных площадок в селе Мошок,

Надзорный орган выявил нарушение законодательства об отходах производства и потребления в Мошокском сельском поселении. Как установили прокуроры, 5 контейнерных площадок в селе Мошок, деревнях Шустово и Гонобилово оборудованы неправильно. У них отсутствует твердое водонепроницаемое покрытие – мусорные баки стоят прямо на земле. После проверки в адрес главы администрации сельского поселения внесено представление. Нарушения устранены в