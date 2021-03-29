На ликвидацию ЧП привлекалось 9 единиц техники и 29 человек личного состава.

В Юрьев-Польском в цеху текстильного предприятия полыхал станок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 09:04 29 марта в спасательное ведомство поступило сообщение о пожаре. В Юрьев-Польском на улице Революции горело производственное здание.По прибытии пожарных на место происшествия наблюдалось задымление в цеху. Выяснилось, что загорелся один из станков. Спасатели не дали огню распространиться и потушили пламя на площади два квадратных метра.На ликвидацию ЧП привлекалось 9 единиц техники и 29 человек личного состава.