Выставка вооружения бойцов Росгвардии прошла во Владимире. В холле дома культуры «Молодежи» сотрудники спецподразделений продемонстрировали своё оружие и экипировку. Сотрудник СОБР:

Выставка вооружения бойцов Росгвардии прошла во Владимире. В холле дома культуры «Молодежи» сотрудники спецподразделений продемонстрировали своё оружие и экипировку. Сотрудник СОБР: Корреспондент: Сколько патронов в магазине? Сотрудник СОБР: Десять патронов в магазине. Корреспондент: Долго презаряжать? Сотрудник СОБР: В принципе нет, снайпер у нас спецподготовку проходит, поэтому для него это не сложно. Все зависит от времени,