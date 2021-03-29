Награды самого разного достоинства завоевали хлебопекарные предприятия Владимирской области.

В московском Экспоцентре с большим успехом прошла 26-я Международная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынка «MODERN BAKERY MOSCOW». Было зарегистрировано 214 участников из 15 стран мира. Выставку посетили 17 309 специалистов. Замечательный результат!Владимирские хлебопеки, традиционно, показали на ней, что называется «товар лицом». Участвуя во Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2021», в рамках выставки, награды самого разного достоинства завоевали хлебопекарные предприятия Владимирской области – Александровский, Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты. Особый успех выпал на долю Владимирского хлебокомбината, который, помимо всех наград, завоевал еще и Гран-при «За сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлебобулочных изделий».На выставке, как никогда много говорилось о будущем отечественного хлебопечения. Так, на мероприятии под рубрикой «рандеву профессионалов» активно обсуждался проект, представленный председателем Совета директоров АО «Шебекинский машиностроительный завод» Виталием Минькиным и презентованный экспертом-демонстратором Ильей Кузнецовым: «Хлебопекарное индустриальное предприятие будущего. Организация бизнес-процессов – от сырья до готовой продукции». Активное участие в обсуждении приняла представитель федеральной власти, начальник отдела Министерства промышленности и торговли РФ Светлана Проданова, заверившая хлебопеков во всесторонней поддержке со стороны Министерства.На симпозиуме «Хлеб – основа здорового питания». Обогащение хлеба йодом: «За» и «Против» обсуждался еще один важный для будущего хлебопечения вопрос. Многие эксперты (и это крайне важно) выразили уверенность в том, что йодирование продуктов может проводиться не обязательно с помощью соли. Есть и другие возможные, имеющие право на жизнь, варианты, которые выглядят более рациональными и предпочтительными. А что касается обязательного использования йодированной соли в принудительном порядке, например, через принятие соответствующего закона, то эта мера представляется явно чрезмерной.Подводя итоги «MODERN BAKERY MOSCOW», Президент Российского союза пекарей, Управляющий группы «Delavant» Алексей Лялин отметил высочайший профессионализм организаторов выставки и поблагодарил партнеров, прежде всего Международную промышленную академию, Московский государственный университет пищевых производств за совместную работу, взаимодействие и сотрудничество.- С руководителями и организаторами выставки мы договорились добавить много нового и интересного к формату проведения, и организации экспозиции. Цель – провести ее, в следующем, 2022 году, так, чтобы предприятия отрасли сделали обязательным пунктом годового плана свое участие в форуме, чтобы были уверены – это принесет им реальную помощь в самых разных направлениях деятельности, - отметил Алексей Лялин.