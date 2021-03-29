Она рассчитана не на 6 месяцев, а на год работы с центром компетенций. А это значит, что сразу два участка смогут стать эталонными.

Всё больше предприятий региона становятся участниками национального проекта "Производительность труда". О том, какие преимущества и результаты он даёт - в нашем репортаже.Добраться до необходимого инструмента в другом конце цеха, отставить ненужную тару, перенаправить продукцию на следующий участок, лавируя между чанами и станками. Сколько лишней работы совершает сотрудник предприятия? Пусть за смену эта цифра незначительна, но в масштабах производства складывается в ощутимые потери. Для поиска слабых мест, тормозящих производство, и существует нацпроект «Производительность труда». А помогают в оптимизации сотрудники центра компетенций.Виктор Гартунг, старший руководитель Федерального Центра Компетенций в сфере производительности труда: «Изучая все возможности по повышению эффективности производства, собирая все причины потерь которые приводят к неэффективностям, простоям и задержкам - наша задача найти их все и разработать план мероприятий по их исключению в дальнейшем».Сегодня на "Владимирском стандарте" работает более 3000 человек, производится около 7000 тонн готовой продукции ежемесячно. За 20 лет существования компании были достигнуты внушительные результаты, марка стала известна практически во всей России, налаживаются контакты и с зарубежными партнёрами. Но жизнь не стоит на месте, и необходимо развиваться в её ритме.Максим Платонов, генеральный директор группы компаний "Владимирский стандарт": «Узнав о том, что существует такой национальный проект, и активно набираются участники - мы, в принципе, не задумываясь сразу же для себя решили, что это должно быть у нас, мы должны все эти технологии взять, внедрить у себя. Участие в этом проекте - это такая уникальная для нас возможность взглянуть на себя самих со стороны».Двукратное повышение производительности только за счёт внутренних ресурсов. Таков итог некоторых предприятий, которые уже воспользовались помощью ФЦК. В каждом случае после анализа проблем создаётся участок-образец, на основе которого в дальнейшем уже силами предприятий внедряется полученный опыт. Кстати, "Владимирский стандарт" единственное предприятие в рамках нацпроекта, получившее расширенную поддержку. Она рассчитана не на 6 месяцев, а на год работы с центром компетенций. А это значит, что сразу два участка смогут стать эталонными.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов«Вести-Владимир»