Застройщик обещает не трогать зеленую зону.

Владимирцы выступают против вырубки деревьев в Козьем парке ради строительства парковки и детской площадки. Местные жители недовольны планами по новой 18-этажки в их микрорайоне. Они не хотят, чтобы застройщик уничтожил полувековые деревья и уменьшил зелёную зону.Опасность возникла после проведения общественных слушаний по проекту планировки территории межу проспектом Строителей, улицами Мира и Университетской. В результате процедуры претензии горожан были отклонены, а над почти гектаром зелёных насаждений навис топор.С учётом того, что за последние семь лет от 10 гектаров парка отрезали уже половину, опасения горожан выглядят обоснованными. Ряд активистов уже собирает подписи против вырубки деревьев, а жители микрорайона говорят, что готовят обращение в прокуратуру.Как уточнили в мэрии Владимира, на участке с зелёными насаждениями, с кадастровым номером 33:22:011098:24, не предусмотрено возведение объектов капстроительства. Но при этом не запрещено благоустройство местности.Однако, как стало известно нашим коллегам из Губернии-33, застройщик обещал общественникам не вырубать деревья.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нащими публикациями.