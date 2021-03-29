Застройщик обещает не трогать зеленую зону.
Владимирцы выступают против вырубки деревьев в Козьем парке ради строительства парковки и детской площадки. Местные жители недовольны планами по новой 18-этажки в их микрорайоне. Они не хотят, чтобы застройщик уничтожил полувековые деревья и уменьшил зелёную зону.
Опасность возникла после проведения общественных слушаний по проекту планировки территории межу проспектом Строителей, улицами Мира и Университетской. В результате процедуры претензии горожан были отклонены, а над почти гектаром зелёных насаждений навис топор.
С учётом того, что за последние семь лет от 10 гектаров парка отрезали уже половину, опасения горожан выглядят обоснованными. Ряд активистов уже собирает подписи против вырубки деревьев, а жители микрорайона говорят, что готовят обращение в прокуратуру.
Как уточнили в мэрии Владимира, на участке с зелёными насаждениями, с кадастровым номером 33:22:011098:24, не предусмотрено возведение объектов капстроительства. Но при этом не запрещено благоустройство местности.
Однако, как стало известно нашим коллегам из Губернии-33, застройщик обещал общественникам не вырубать деревья.
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