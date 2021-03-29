Ремонт по обоим адресам планируется завершить до конца текущего года.

С 29 марта во Владимире на улице Погодина, 2 «б» начали вести приём участковые врачи-педиатры и узкие специалисты поликлиники Областной детской клинической больницы. Ранее по этому адресу располагался медцентр «Поликлиника − Автоприбор». Здание в последнее время пустовало.Как сообщила главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова, переезд филиала поликлиники на улицу Погодина – мера вынужденная и временная. В филиалах на Добросельской, 197а и 34д начинаются ремонтные работы в рамках внедрения новой модели поликлиники, предусмотренной нацпроектом «Здравоохранение».При этом ремонт в здании на Добросельской, 34д, где располагается консультативно-диагностический центр, не потребует перевода структурного подразделения в другое помещение. Ремонтные работы там будут проводиться поэтажно.Ремонт по обоим адресам планируется завершить до конца текущего года. Для нужд поликлиник уже закуплены современные лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. На очереди – приобретение магнитно-резонансного томографа.Кроме того, будут заменены инженерные коммуникации, обновлены фасады, отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, благоустроена прилегающая территория. В поликлиническом корпусе на ул. Добросельской, 197а откроется комфортная бережливая поликлиника.Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области проведена масштабная модернизация детских больниц и поликлиник. Они приведены в соответствие новым требованиям Минздрава РФ к организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.В частности, отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, детские поликлиники Судогодской, Камешковской, Меленковской и Селивановской районных больниц и других учреждений. В первом полугодии 2021 года после капитального ремонта ожидается открытие детской поликлиники Центральной городской больницы г. Коврова.В нашем регионе модернизация детского здравоохранения проводится не только в рамках нацпроекта, но и по программе «Развитие здравоохранения Владимирской области». Так, в этом году за счёт областного бюджета планируется отремонтировать детские поликлиники владимирских больниц №2 и №4, Ковровской городской больницы №2 (детская поликлиника №3), Городской больницы ЗАТО г. Радужный и Суздальской районной больницы.