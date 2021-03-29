На нарушителей масочного режима полицейские составляют протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Чиновники, представители Роспотребнадзора и полицейские отчитались об

На нарушителей масочного режима полицейские составляют протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Чиновники, представители Роспотребнадзора и полицейские отчитались об очередном рейде по общепиту и магазинам. Проверяли соблюдение “антиковидных” мер работниками и посетителями. За минувшую неделю проверяющие обошли 64 предприятия, на 10-ти из них были выявлены нарушения. В двух