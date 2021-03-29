Вычисляют должников в транспортном потоке. Во Владимире сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Госавтоинспекцией и службой судебных приставов провели рейд. В ходе него

Вычисляют должников в транспортном потоке. Во Владимире сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Госавтоинспекцией и службой судебных приставов провели рейд. В ходе него специалисты останавливали водителей-неплательщиков. Находить должников помогает комплекс «Дорожный пристав». Камера по номеру автомобиля ищет информацию о любой задолженности – по кредиту, алиментам и услугам ЖКХ. Юлия Афонина, руководитель отдела по сбору денежных