Новые факты об истории Владимира.

Новые факты об истории Владимира. Андрей Соловьев, руководитель музея органов безопасности региона, презентовал свою книгу " Образование Владимирской губернской чрезвычайной комиссии 1918 года".Презентация состоялась во владимирском ГосАрхиве.Андрей Соловьев, руководитель музея истории органов безопасности региона:Известная личность Кирилл Афанасьевич Мерецков, герой СССР, маршал. По документам установлено, что он был членом Судогодской ЧК. Об этом информация раньше не публиковалась. Об этом он не упоминает и в своих воспоминаниях.Андрей Соловьев работал с документами владимирского госархива, с публикациями газет того времени три года. По его словам, сохранность документов плохая. Но ему удалось восстановить дату создания владимирской чрезвычайной комиссии - 1 мая 1918 года. В рамках революции интересна и драматическая судьба трех братьев Рагозиных,представителей старинного дворянского рода. Один из братьев ,Николай Рагозин, как раз состоял в ЧК. Его младший брат был контрреволюционером , впоследствии его расстреляли. А третий погиб в Первую мировую. По словам Алексея Арескина, история трех братьев интересна в рамках становления советских органов власти. И раскола дворянства.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы ВСМЗ:- Они участвовали в военной службе на благо России, как я уже сказал. Но конфликт революционный положил этому конец. Впоследствии все дворяне были уничтожены и вычищены. В 1918 году была создана комиссия по вычищению дворянских имений . Я бы сказал - по расправе над дворянством.))