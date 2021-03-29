С 1 января мониторинг затронул 857 мест, на 168 объектах были выявлены нарушения.

Во Владимире продолжаются проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.С 22 по 28 марта обследовано 64 предприятия потребительского рынка. В 10 точках выявлены нарушения.«На двух объектах посетителями не соблюдался масочный режим. Сотрудники полиции собрали материалы для составления двух протоколов», - уточнили в горадминистрации.С 1 января мониторинг затронул 857 мест, на 168 объектах были выявлены нарушения.