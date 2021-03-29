В августе прошлого года на базе Областного перинатального центра заработал акушерский дистанционный консультативный центр.

В августе прошлого года на базе Областного перинатального центра заработал акушерский дистанционный консультативный центр. В его состав вошла выездная анестезиолого-реанимационная бригада, которая за это время госпитализировала в больницу 82 пациентки с осложнениями при беременности. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.«В трёх случаях медпомощь была оказана на месте. Также специалисты провели 183 телемедицинские консультации акушеров-гинекологов в районах», - добавила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова.Напомним, что в распоряжении выездной акушерской бригады находится специализированный реанимобиль. При необходимости на догоспитальном этапе применяется токолитическая терапия, которая подавляет преждевременные роды. Медицинская помощь оказывается в том числе и недоношенным детям. Центр работает круглосуточно.