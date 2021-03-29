Его отмечают в 88-ой день года.

Его отмечают в 88-ой день года.Столько клавиш у этого инструмента. Поздравьте знакомых музыкантов, послушайте классику и вдохновитесь современными произведениями. Например, эмбиент-музыкой. Почему ее называют терапевтической? И кто ее исполняет во Владимире? Сделаете для себя открытие, как Анастасия Сахарова. Слушаем и медитируем..."Я люблю меланхолию". Так говорит о себе Алексей Ярыгин. Меланхолия - главное в эмбиент музыке. И в характере самого Алексея Ярыгина. Он вдохновляется тишиной И одиночеством. Даже это видео - в пустом зале филармонии, он снимал и монтировал сам. Приглушенный свет и клавиши погружают в задумчивое состояние.- Это такое свойство инструмента, которое помогает тебе испытывать транс. Репетативность - это повторение нот.Электронная эмбиент музыка имеет терапевтический эффект. Уменьшает тревожность, улучшает настроение и даже лечит депрессию. Играть ее не так сложно. Важно настроиться. И импровизировать.- Лёш, то есть правильно я понимаю, что эмбиент музыка - это определенная повторяемость звуков и медленный темп? - Да, это уже достаточно. Попробуй сама.. Нажми на педаль... Вот примерно так, да. Можно сказать, теперь ты умеешь играть эмбиент-музыку. Поздравляю.Джаз - уже совсем другое настроение, заводное. Меняется и сам Алексей. По его словам, у каждого человека - две стороны. А музыкант тем более , должен любить как публику так и одиночество - на равных.- Здесь мы все как единый коллектив, как одно существо. И самое интересное и сложное одновременно - научиться говорить на одном музыкальном языке.Импровизация как раз родом из джаза. Это весь багаж музыкальных знаний, считает Алексей. Подобно импровизации словесной. Все знакомые аккорды и мелодии. Музыкант часто слушает классику - для вдохновения. В ней самый богатый "словарный запас".- Какая главная дилемма в творчестве, особенно у музыкантов?- Вообще мы, музыканты, об этом мало думаем. Дилемма... Творчество и деньги. Музыкальный бизнес. - На какой ты стороне? - Я стараюсь немного быть посередине.Алексей Ярыгин в музыке уже 25 лет. И сейчас его мечта - написать симфонию. Это еще одна вершина творчества для любого музыканта.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.