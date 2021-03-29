Для минимизации неудобств работы будут проходить поэтапно.

Во Владимирской области в 2021 году отремонтируют 45 километров федеральных автодорог. Об этом сообщили Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Львиная доля придётся на трассу М-7 «Волга», где заасфальтируют 31 километр. Работы будут проводиться в Ковровском районе - с 244 по 256 километры, Вязниковском – с 271 по 300 и Гороховецком – с 324 по 337.Начнётся ремонт автомагистрали Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, которая вошла в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».В Гусь-Хрустальном районе приведут в порядок 13,5 километров проезжей части - с 336-го по 349-ый.Для минимизации неудобств работы будут проходить поэтапно. На всех участках будут ремонтировать по 1-3 километра. Везде будут введены скоростные ограничения и организовано движение по временной схеме.