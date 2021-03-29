Об этом объявила глава департамента культуры региона Алиса Бирюкова.

Об этом объявила глава департамента культуры региона Алиса Бирюкова.- Сейчас вместе с главой района , районными органами власти предпринимаем меры, чтобы помочь сотрудникам библиотеки восстановить ее работу в поселке, написала она в соцсетях.Администрация района в срочном порядке готовит помещение для размещения библиотеки.При этом в содружестве с областными библиотеками и "Волонтёрами культуры" стартовала акция по сбору книг для восстановления книжного фонда библиотеки.Книги для библиотеки можно оставить в специально отведённых местах в областных библиотеках - в Областной научной библиотеке (первый этаж, абонемент), областной библиотеке для детей и молодежи (на проспекте Мира, 51). Планируется также помочь библиотеке и в необходимом оснащении для проведения творческих проектов.Напомним, что 28 марта в 13.05. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение по адресу: Вязниковский район, п. Бурино, д. 56.Фото