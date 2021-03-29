Также власти Вязниковского района ищут для учреждения новое помещение.

Во Владимирской области для 28 марта в Вязниковском районе Буринской библиотеки собирают книги. Об этом сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Алиса Михайловна рассказала, что вместе с районными властями предпринимаются меры, чтобы помочь сотрудникам учреждения восстановить его работу в посёлке Бурино.Ведётся поиск помещений для размещения библиотеки, стартовала акция по сбору книг. Их можно принести в Областную научную библиотеку, библиотеку для детей и молодежи. Планируется оказать помощь в оснащении для проведения творческих проектов.Буринская библиотека открыта в 1958 году. Книжный фонд составлял почти 8000 экземпляров. Количество регулярных посетителей учреждения составляло около 4300 человек.