На два меньше, чем накануне. И на пять – по сравнению с последним рабочим днём прошлой недели. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне 11-го октября. Общее количество заражённых

На два меньше, чем накануне. И на пять – по сравнению с последним рабочим днём прошлой недели. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне 11-го октября. Общее количество заражённых теперь составляет 29 847. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 16 заболевших за сутки). Второе место у Гусь-Хрустального и Кольчугино (по 7 новых КОВИД-носителей). На третьем