Тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире дома в деревне Голубое Московской области.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Солнечногорск, ОМВД России по Александровскому району УМВД России по Владимирской области в Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области. Злоумышленник будет доставлен в следственные органы, – сообщила начальник Татьяна Петрова.Фото