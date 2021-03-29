По словам жильцов, причина потопа - разрыв воронки соединения из-за большого количества снега на крыше.

Весенняя капель началась в новостройке в Веризино. Затопило больше 50 квартир.Потоп в доме на Смоленской,8 начался еще в четверг, жители неоднократно обращались в управляющую компанию "Уют", но проблему до сих пор не решили. По словам жильцов, причина потопа - разрыв воронки соединения из-за большого количества снега на крыше, в результате чего и ливневая канализация не справляется. Отвечать на вопросы “Вестей” - помогут ли жителям высушить квартиры и обработать стены от плесени - управляющая компания "Уют" отказалась. Напомним, что ранее . Сейчас коммунальные услуги проведены. Но вот решение новой проблемы пока остается под вопросом.