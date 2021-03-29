Об этом СМИ сообщил зампред комиссии.
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян , что Алексей Навальный симулирует проблемы со здоровьем. Об этом он в разговоре со СМИ.
Также зампред регионального ОНК добавил, что не посещал заключённого в ИК-2 в Покрове, где тот отбывает наказание, но заверил, что слова осуждённого об отсутствии лекарств не соответствуют действительности.
Ещё один член комиссии Юрий Белокрылин отметил, что не доверяет жалобам на боли в спине и в ногах.
Ранее мы писали, что УФСИН по Владимирской области , что Алексей Навальный прошёл медобследование. Его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.
В свою очередь, омбудсмен региона Людмила Романова от Комитета за гражданские права жалобу на состояние здоровья заключённого. Для уточнения ситуации она направит соответствующие запросы в компетентные ведомства.