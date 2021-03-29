Об этом СМИ сообщил зампред комиссии.

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян , что Алексей Навальный симулирует проблемы со здоровьем. Об этом он в разговоре со СМИ.Также зампред регионального ОНК добавил, что не посещал заключённого в ИК-2 в Покрове, где тот отбывает наказание, но заверил, что слова осуждённого об отсутствии лекарств не соответствуют действительности.Ещё один член комиссии Юрий Белокрылин отметил, что не доверяет жалобам на боли в спине и в ногах.Ранее мы писали, что УФСИН по Владимирской области , что Алексей Навальный прошёл медобследование. Его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.В свою очередь, омбудсмен региона Людмила Романова от Комитета за гражданские права жалобу на состояние здоровья заключённого. Для уточнения ситуации она направит соответствующие запросы в компетентные ведомства.