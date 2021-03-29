Вчера утром водитель наехал на тросовое ограждение.

Смертельное ДТП произошло накануне в Петушинском районе. По информации пресс-службы областного УМВД, около 8:30 на дороге М7 "Волга" водитель автомобиля "Хендай" наехал на тросовое ограждение. В результате аварии он скончался на месте происшествия.Согласно данным полиции, за прошедшую неделю на дорогах области зарегистрировано 26 ДТП, в которых погибло 5 человек и 33 пострадало, в том числе 1 несовершеннолетний. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 63 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.