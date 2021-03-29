Всего за время пандемии в регионе 26 902 пациента с Covid-19 оправились от болезни.

За минувшие сутки во Владимирской области врачи выписали из больниц ещё 41 пациента. Об этом 29 марта сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Всего за время пандемии в регионе 26 902 пациента с Covid-19 оправились от болезни.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 996 летальных исходов, за сутки от ковида никто не умер.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.