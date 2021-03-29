На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 марта 2021 года лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 марта 2021 года лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Муромском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 847 случаев заболевания (6816 сл. в г. Владимире, 3691 сл. в Гусь-Хрустальном, 3315 сл. о. Муром, 2130 сл. в Ковровском, 1850 сл. в Александровском, 1723 сл. в Петушинском, 1306 сл. в Юрьев-Польском, 1216 сл. в Вязниковском, 1256 сл. в Кольчугинском, 1104 сл. в Суздальском, 965 сл. в Собинском, 822 сл. в Киржачском, 819 сл. в Меленковском, 695 сл. в Гороховецком, 665 сл. в Камешковском, 647 сл. в Селивановском, 452 сл. в Судогодском, 375 сл. в г. Радужном