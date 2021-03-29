Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 847 человек.

Во Владимирской области на 29 марта выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском, 6 - в Ковровском, по 5 - в Петушинском и Муромском районах. По 4 человека заразились ковидом в Суздальском и Александровском, по 2 - в Юрьев-Польском, Камешковском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному инфицированному прибавилось в Селивановском, Киржачском, Собинском, Вязниковском и Меленковском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 847 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.