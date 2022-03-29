К своему возрасту Даня Милохин успел не только стать одним из самых популярных российских блогеров, начать музыкальную карьеру, но и купить собственное жилье в столице.

К своему возрасту Даня Милохин успел не только стать одним из самых популярных российских блогеров, начать музыкальную карьеру, но и купить собственное жилье в столице.Артист приобрел свою первую недвижимость вМоскве. По имеющейся информации, квартира звезды расположена прямо в центре столицы, но район неразглашается.Даню Милохина активно навещают друзья, в том числеколлеги, передает . Остальные детали пока неизвестны.Отметим, что блогер является одним из самых странных, эпатажных и скандальных персон отечественного шоу-бизнеса. Его неоднозначные выходки сразу становятся обсуждаемыми и вызывают бурное обсуждение. Популярный певец быстро завоевал многомиллионную армию фанатов. Поклонники часто гадают о том, кто же является возлюбленной Дани Милохина?Напомним, недавно блогер в социальной сети коллегу, о которой тут же поползли слухи как об избраннице Дани Милохина. Сплетни и домыслы о романе с известной фигуристкой Евгенией Медведевой моментально остались в прошлом, хотя на шоу "Ледниковый период" Первого канала они очень правдоподобно демонстрировали влюбленность. Однако многие россияне все же были уверены – спортсменка не его поля ягода.