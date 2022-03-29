Один день в истории владимирского края. 29 марта 1963 года космонавт Юрий Гагарин встретился с...

Один день в истории владимирского края. 29 марта 1963 года космонавт Юрий Гагарин встретился с жителями Киржача в районном доме культуры. А позже Юрий Алексеевич посетил завод "Красный октябрь" и шелковый комбинат.К слову, в Киржачском районе велась и парашютная подготовка, где до полета в космос тренировался будущий первый космонавт планеты.Напомню, жизнь Юрия Гагарина трагически оборвалась опять же на территории Киржачского района 27 марта, 1968-ого. Он погиб во время тренировочного полета на самолете МИГ-15 вблизи деревни Новоселово вместе с командиром истребителя Владимиром Серегиным.