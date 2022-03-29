29 марта в 12.52. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

29 марта в 12.52. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в производственном здании ПАО «НИПТИЭМ» по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, 1, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит пожар на 2-ом этаже здания, наблюдается сильное задымление во всём здании.В окнах здания стояли люди и просили о помощи. Сотрудники МЧС приступили к спасению людей и ликвидации пожара.Из здания были спасены 53 человека. Людей спасали с помощью трёхколенных лестниц и при помощи спасательных устройств. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить гибели людей и в кратчайшее время ликвидировать пожар.Площадь пожара составила – 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 27 человек и 9 единиц техники.Фото: https://33.mchs.gov.ru/