Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование...

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности - сообщает пресс-служба Департамента культуры Владимирской области. Впервые его провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.В 2022 году автором текста тотального диктанта станет Марина Степнова - писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная поляна».Регистрация участников откроется 30 марта на сайте проекта: http://totaldict.ru/vladimirНаписать Тотальный диктант во Владимире можно будет 9 апреля в 14:00 в таких организациях как :- Владимирская областная универсальная научная библиотека (г. Владимир, ул. Дзержинского, 3)-Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (г. Владимир, ул. Мира, 51; г. Владимир, пр-т Строителей, 23)-Педагогический институт ВлГУ-ИЦАЭ-Языковой клуб ИнТач (ул. Ильича и ул. Сперанского)-Доброград (школа «Мир»)Фото: Департамент культуры Владимирской области