Планируется организовать ярмарочную торговлю.

Владимирские власти делают все возможное, чтобы сдержать рост цен на еду. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Во время планёрки в Белом доме Александр Авдеев дал подчинённым ряд поручений.«Необходимо в кратчайшие сроки провести мониторинг динамики цен на продукты первой необходимости, в том числе из «борщевого набора». Прошу проанализировать ценники на аналогичные товары в соседних субъектах. В зависимости от результатов будем принимать решения и действия по управлению цепочками поставок и наценкой на самое необходимое», − отметил глава региона.Экономическому блоку и местным властям поставлена задача продумать организацию ярмарок и доступ к ним местных сельхозпроизводителей.«Такая торговля приобретает актуальность. Она может пойти на пользу и жителям, и фермерам. Будем держать вопрос на контроле», − подытожил врио губернатора.