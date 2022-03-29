Бывший офицер сбил повозку с туристами и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадало пять человек.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту ДТП в Суздале. Ранее бывшего замначальника местного УМВД отправили в СИЗО за побег с места аварии, в которой пострадали туристы.Экс-офицер местного ОМВД. 19 марта полицейский сбил повозку, в которой они находились.По , около 19-40 «Шевроле Нива» под управлением 43-летнего мужчины столкнулась с каретой, в которой находилась семья из пяти человек.«В результате аварии пассажирам потребовалась госпитализация, среди них было двое 9–летних детей. Двум пострадавшим причинены тяжкие телесные повреждения», - пояснила официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По ходатайству следователя СК России в отношении бывшего заместителя ОМВД по Суздальскому району избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он просидит до 19 мая.«Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артёму Кулакову доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела», - уточнили в пресс-службе Следкома.Напомним, что 22 марта об увольнении сотрудника МВД по отрицательным основаниям.