Деньги направлены на развитие владимирской медицины.

Более 15 тысяч иностранцев получили платную медицинскую помощь в больницах Владимирской области. Среди них - жители стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.Объём экспорта медицинских услуг в 2021 году превысил 21 млн рублей. Деньги направлены на развитие владимирской медицины», - уточнили власти.Чаще всего гости жаловались на инфекционные заболевания, а также пользовались услугами терапевтов, педиатров, травматологов, ортопедов, стоматологов, акушеров, гинекологов, неврологов и онкологов.Добавим, что в январе-феврале 2022 года медицинскую помощь получили 3310 иностранных граждан.