Ранее администрацией района руководил Сергей Музыка.

Администрацию Ленинского района Владимира возглавил Сергей Литвинкин. Ранее ей руководил Сергей Музыка. Его сменщик занимал пост замглавы горадминистрации и курировал сферу ЖКХ.Как сообщили коллеги из со ссылкой на пресс-службу мэрии, произошедшее - рядовая кадровая ротация.Обязанности Литвинкина в администрации Владимира будет исполнять первый заместитель Андрея Шохина Александр Максимов. А пока на должность заместителя мэра ищут другую кандидатуру.