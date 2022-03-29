Общий ущерб - свыше пяти миллионов. Во Владимире участились случаи дистанционного мошенничества. И...

Общий ущерб - свыше пяти миллионов. Во Владимире участились случаи дистанционного мошенничества. И преступники изобретают новые схемы - предлагают заработать на бирже. Жертвами подобных преступлений уже стали больше десятка владимирцев. Одна из потерпевших перевела лже-брокерам 1 миллион рублей.Пострадавшая:- Мне позвонила девушка и предложила торговать на бирже. Я не знаю, что такое биржа, и никогда с ней не сталкивалась. Мне было очень интересно узнать, что такое криптовалюта. Я очень много чего не знаю. Она говорит: "У Вас будет аналитик, это не игра. Это торговля, это заработок. Ну, я думаю, я попробую.Своего лица потерпевшая не показывает. По словам пострадавшей, псевдо-аналитик выходил с ней на связь каждый день. Советовал то открывать, то закрывать текущие сделки. Женщина проводила часы на онлайн-платформе и думала, что преумножает свой доход, на деле же мошенники ежедневно "разводили" её на деньги. И подобный случай не единственный. В полиции напоминают: каждая организация, ведущая деятельность на финансовых рынках, должна иметь лицензию. Насторожить, в первую очередь, должны и обещание баснословной прибыли, и отказ от заключения брокерского договора очно.Сергей Михеев, заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру:- УМВД по городу Владимиру предупреждает: в городе Владимире участились случаи дистанционных хищений денежных средств у граждан, злоумышленники под различными предлогами, а именно под предлогом инвестирования денежных средств, заработка на торговых площадках, покупки биткоинов и криптовалюты, похищают денежные средства граждан.