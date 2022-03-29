Повторения “лекарственного коллапса” в области не допустят? И.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов прокомментировал ситуацию со своим предшественником. Напомним,

Повторения “лекарственного коллапса” в области не допустят? И.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов прокомментировал ситуацию со своим предшественником. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что бывшему заместителю директора облздрава Александру Жесткову предъявлено обвинение в халатности. В 2021 году в регионе сложилась плачевная ситуация с лекарственным обеспечением льготников. Тогда на фоне лекарственного скандала пост покинула Елена