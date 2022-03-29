Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал в своем канале в Telegram какие законы...

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал в своем канале в Telegram какие законы вступают в силу в апреле.На 8,6 % будут проиндексированы социальные пенсии. Решение коснётся 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.Вячеслав Володин особо отметил вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий. Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан.Расплатиться через систему быстрых платежей будет проще. Банки - участники быстрых платежей (СБП) должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.Упрощение получения соцподдержки. Для того чтобы людям было проще получить социальную поддержку, установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов. Гражданин сможет выразить своё согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».Регистрация на "Госуслугах" с 14 лет. Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на сайте госуслуг. Они должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет могут зарегистрировать на сайте госуслуг только их законные представители, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА. Так, дети смогут, например, зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.Ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом. За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях Вооруженных сил РФ.Фото: https://pixabay.com/ru/