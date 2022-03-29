Добавим, что в федеральный перечень занесены 56 памятников из 13 субъектов страны. На консервацию этих объектов выделено 576,6 млн рублей, ориентировочно по 10 млн рублей на каждый.

Во Владимирской области законсервируют четыре заброшенных храма. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Власти намерены сохранить «Казанскую церковь» в Меленковском районе 1814 года постройки, «Покровскую церковь» в Собинском районе XIX века, «Никольскую церковь» 1797 года в Суздальском районе, а также «Петропавловскую церковь» 1898 года в Юрьев-Польском.Администрацией Владимирской области и РПЦ были подготовлены и направлены в Министерство культуры РФ все необходимые документы. Теперь будет разработана проектная документация и проведены работы, направленные на сохранение объектов культурного наследия.«Десятки исторических объектов и тысячи культурных артефактов, расположенных в регионе − неисчерпаемый актив. Это обязывает нас к чуткому отношению и проведению целенаправленной работы по раскрытию потенциала владимирской идентичности», − подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев.Добавим, что в федеральный перечень занесены 56 памятников из 13 субъектов страны. На консервацию этих объектов выделено 576,6 млн рублей, ориентировочно по 10 млн рублей на каждый.