На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. В ЛНР она близится к завершению.

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. В ЛНР она близится к завершению.Владимир Зеленский теряет рейтинг, его дискредитируют бывшие коллеги. Накануне было объявлено, что украинский лидер путается в Конституции собственной страны, без заготовленной бумажки несет полную ахинею и в целом плохо справляется с полномочиями. Об этом накануне заявил бывший глава кабмина Украины Николай Азаров. По его мнению, позиции украинского лидера настолько ослаблены, что он просто играет в президентство и тянет время.За минувшие сутки в Босфоре обнаружили очередную мину. Боевой снаряд плавал в Черном море, его нашли сотрудники турецкого Минобороны. По данным ведомства, мина приплыла со стороны Украины и достигла территории близ границ с Болгарией. За три дня до этого в Босфоре уже находили мину с оборванным тросом, дрейфовавшую со стороны Одессы.В России тем временем продолжается поддержка жителей освобожденных территорий Украины. Уже почти тысяча граждан получили социальные выплаты от России по десять тысяч рублей. Росгвардейцы продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям близлежащих к Киеву населенных пунктов.Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев доложил, что в ЛНР спецоперация завершится в ближайшее время. По его словам, войска республики успешно идут по направлениям Лисичанска, Северодонецка и Рубежного.Белоруссия тем временем продолжает усиливать свои границы. Войска республики готовы в любой момент отразить атаку противника.Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. Он встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым и обсудил ход спецоперации.