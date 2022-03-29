Зачинщица драк и ссор на Доме-2 Алена Ашмарина призналась в проблемах в семье.

Зачинщица драк и ссор на "Доме-2" Алена Ашмарина призналась в проблемах в семье.Недавно 35-летняя бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Ашмарина рассталась с очередным возлюбленным. Звезда одна воспитывает четверых детей от разных мужчин. Первая девочка Патриссия родилась у нее от первого мужа, вторая от Ильи Григоренко, с которым блогер познакомилась на "Доме-2". Пара жила вместе семь лет. В прошлом году Ашмарина родила двойню. Кто стал отцом детей, не известно. Но блогер сообщала, что он бросил ее сразу как узнал о беременности.Потом Алена Ашмарина начала встречаться с мужчиной по имени Рами. Но и этот союз не продержался долго.На днях звезда "Дома-2" рассказала, что с ее детьми творится странное. У дочери Алисы случился страшный приступ ночью ни с того ни с сего. Истерика длилась около двух часов."Она орала с надрывом, не узнавала меня", – рассказала Ашмарина.Блогер добавила, что в полтора года у Алисы уже было подобное состояние. Тогда она тоже внезапно проснулась ночью и кричала почти четыре часа, рвала на себе волосы. Что это было, мать так и не выяснила, судя по всему.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алена Шмарина. Об этом поклонники заговорили после того, как она показала фото, на котором предстала с округлившимся животом.