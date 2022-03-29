Московский метрополитен и ООО МСП заключили контракт на поставку транспортных карт Тройка с российским чипом. Договоренность будет действовать в течение пяти лет.

Московский метрополитен и ООО "МСП" заключили контракт на поставку транспортных карт "Тройка" с российским чипом. Договоренность будет действовать в течение пяти лет.Первая партия полностью отечественных карт скоро появится в кассах метро. Необходим финальный этап их тестирования, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Москвы."МСП" сможет снабжать метрополитен транспортными картами без перебоев. Контракт поможет предприятию сохранить рабочие места и нарастить производственные мощности."Замена чипа никак не скажется на работе карты "Тройка" — она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный — Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром", – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов.Ранее сообщалось, что пассажиры общественного транспорта Москвы могут на поездках 10 рублей. При оплате смартфоном по карте "Мир" жители столицы в течение получаса получат размер скидки на свой счет.