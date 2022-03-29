В Суздальском районе, на аэродроме «Добрынское», спасатели продолжают отрабатывать десантирование с...

В Суздальском районе, на аэродроме «Добрынское», спасатели продолжают отрабатывать десантирование с вертолёта.С парашютом и без- при помощи спусковых устройств. Высота- от шестисот до двух с половиной тысяч метров.В тренировках принимают участие федеральные подразделения МЧС : Центр «Лидер», «Центроспас», АСЦ «Жуковский». Всего около 70 сотрудников ведомства. Эти отряды занимаются ликвидацией последствий самых крупных и опасных чрезвычайных ситуаций, как в нашей стране, так и за рубежом.Максим Черняев, заместитель начальника управления первоочередных спасательных работ ЧС Центра "Лидер" МЧС России:- На сегодняшний день в ходе проведения тренировок личного состава было совершено 202 прыжка с парашютом , десантирование спасательного снаряжения и имущества на грузовых парашютных системах - четыре раза, десантирование беспарашютным способом - 12 раз. Тренировки будут проводиться до первого апреля.