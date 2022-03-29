28 марта в 10 утра в Муроме на улице Ленина в многоквартирном жилом доме №39 произошел пожар. Как...

28 марта в 10 утра в Муроме на улице Ленина в многоквартирном жилом доме №39 произошел пожар.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, по прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой чёрный дым из-под кровли двухэтажного дома, огонь распространился на жилые квартиры второго этажа. До прибытия подразделений с помощью соседей со второго этажа были эвакуированы женщина и двое её детей. Пожарные муромского пожарно-спасательного гарнизона оперативно ликвидировали пожар на площади 200 кв. м., не дав огню распространиться на другие помещения дома.В ходе тушения женщина рассказала пожарным о том, что в квартире остались две её кошки. Сотрудники МЧС России через окно проникли в квартиру и нашли испуганных животных под кроватью. Кошек сразу же вынесли на свежий воздух и передали хозяйке. Животные были очень напуганы, в ходе спасения вцепились в боёвку пожарного, и уже на земле их с трудом смогли отцепить. Теперь их жизни ничто не угрожает.Фото: https://33.mchs.gov.ru/