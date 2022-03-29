В ТикТок появился ролик с забавным умным котом по имени Персик.

В ТикТок появился ролик с забавным умным котом по имени Персик.Хозяйка пушистого чуда опубликовала кадры с питомцем в его собственном аккаунте. На них видно, как женщина сидит за кухонным столом, а кот настойчиво стучит по полу пустой миской, привлекая ее внимание."Наши нескучные вечера. Персик очень настойчивый парень", – подписала она ролик. Фолловеры пришли в восторг от забавного животного, которое явно делало все, чтобы довести свою хозяйку до нервного срыва.