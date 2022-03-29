Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена...

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при обеспечении лекарственными препаратами местной жительницы. Женщина наблюдается в Областном клиническом онкологическом диспансере и городской больнице ЗАТО г. Радужный по онкологическому заболеванию.Как сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области, согласно заключениям врачебных комиссий пациентке назначено лечение препаратом, включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Несмотря на наличие безусловного права на бесплатное лекарственное обеспечение, женщина лекарством не обеспечивалась и была вынуждена приобретать его за счет личных средств.В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального департамента здравоохранения в пользу пациентки средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата в сумме 319 тысяч рублей.Доводы прокурора суд признал обоснованными, удовлетворив его требования.Во исполнение решения суда, признанного законным в апелляционном порядке, денежные средства в полном объеме перечислены на банковский счет онкобольной.Фото: https://pixabay.com/ru/