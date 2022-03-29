Раскис от удовольствия- так о рожечной музыке говорил композитор Александр Бородин, а писатель...

"Раскис от удовольствия"- так о рожечной музыке говорил композитор Александр Бородин, а писатель Максим Горький считал, что от игры рожечников пахнет Русью. В год народных промыслов и культурного наследия узнаем, почему пастухи-рожечники стали символом Камешковского района? Любовь Клюквина продолжит.Пастушок, завлекающий мелодией своё стадо, - невообразимое зрелище для наших дней. Уже и корову-то не встретишь. А ведь совсем недавно крестьянские дети рождались и росли под звуки рожка. Так было во многих областях, но история запомнила лишь владимирского рожечника. Родина же искусства, как и его праотца, Николая Кондратьева, - Ковровский уезд, теперь - Камешковский район.Светлана Кудряшова, директор Камешковского историко-краеведческого музея:- Николай Васильевич Кондратьев родился в деревне Мишнево. Это был 1843 год. Когда он вырос, он вокруг себя собрал талантливых парней и на ярмарках, на каруселях они начали играть на рожках свои мелодии. Росла популярность, география менялась. В итоге они объехали 40 городов России со своими концертами.В пастухи брали не каждого. Только тех, кто умел играть на рожке. Считалось, что от мелодии коровье молоко становится полезнее и вкуснее. Поэтому в Юрьев день, 6-го мая устраивали конкурс. Николай Кондратьев нередко выходил победителем. Лето он и другие владимирские рожечники проводили на пастбищах, а осенью отправлялись в гастроли. Посетив один из концертов, композитор и ученый-химик Александр Бородин писал друзьям из Владимирской губернии:- Знаете ли, что у нас в Питере производят фурор владимирские пастухи-рожечники...Это такая эпическая народная красота во всех отношениях, что я совсем раскис от удовольствия.Пастухи даже выступали на коронации Александра 3, а затем Николая 2. Костюмы для шествия, необычные шапки с двумя пряжками, грешневички для них разработал Федор Шехтель. Это их первая фотография, 1883 год.Светлана Кудряшова, директор Камешковского историко-краеведческого музея:- Эта фотография попала на страницы всемирной иллюстрации. Это был первый толстый журнал. И наши рожечники сидят на первой странице. Потому что они принимают участие в праздновании коронации Александра 3-го.Центральное место выставки Камешковского музея занимает коронационный бокал Николая 2. Сувенир, который музыканты привезли с Ходынского поля. И который на самом деле оставил очень горькую память об императоре.Светлана Кудряшова, директор Камешковского историко-краеведческого музея:- Вместо праздника получилась трагедия. Из-за подарков, которые должны были раздать людям случилась давка и в давке подавил около 2-х тысяч человек. А подарок был достаточно простой: этот коронационный бокал, книжка с росписью праздников, которые должны были произойти по этому поводу, сладости...Кульминация творческой деятельности владимирских рожечников - Париж. 1892-ой. Французская пресса рукоплескала!Светлана Кудряшова, директор Камешковского историко-краеведческого музея:- Как писали газеты, они имели там бешеный успех. И сначала парижане даже не верили. Они считали, что это настоящие артисты, ну просто так оделись под крестьян. Но они были простыми пастухами. Не знали грамоты, не знали музыкальной грамоты тем более. И им приходилось показывать руки, что руки-то у них тружеников.Фотографий самого Кондратьева не сохранилось. Лишь один старый снимок уже пожилого рожечника обрел вторую жизнь. Благодаря не менее известному человеку - графику Борису Французову.Светлана Кудряшова, директор Камешковского историко-краеведческого музея:- Борис Французов взялся с этой маленькой фотографии сделать линогравюру.//Вот она до сих пор так и осталась у нас в музее. Он сидит на завалинке, он уже перестал руководить ансамблем и передал все бразды правления своему ученику Петру Пахареву."Камаринскую" и ещё 4 песни в оригинальном исполнении на единственный тогда в России фонограф записала собирательница народных песен Евгения Линёва.Изготавливали рожки сами пастухи. Сначала из пустотелых рогов, отсюда и название, позже из можжевельника и бересты. Всего в ансамбле должно было быть 12 рожков - 8 маленьких, визгунков, и 4 больших, баса.В таком составе рожечники выступали до 1923 года. А потом... стали историей. Образ рожечника в Камешкове стал "сувенирным".Нина Савельева, керамист, руководитель гончарной студии "Волшебная глина":- Очень долго я придумывала этот символ, как это все сделать, и в итоге придумала пастушка, мальчика-парнишку с рожком, и он сидит как бы на камне, а камень - это Камешково. Потом я его сняла с камня и прилепила к нему корову, овец, как они слушают его песни.И учат этому мастерству детей. Это и сохранение традиций, и развитие мелкой моторики.Маша:- Мне нравится. Пальцы щекочет. Очень весело. Я это делаю своим руками. Другим приятно, что не купил человек, а сам сделал.Больше коллективов уровня владимирских рожечников в Камешкове не было. Но память о них осталась. Герб района, пожалуй, единственный в России, на котором изображен музыкальный инструмент, и это - пастуший рожок.Любовь Клюквина, Илья Хлудов."Вести-Владимир"