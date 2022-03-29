Поиски пропавшего шоумена Валерия Князева продолжаются. По последним данным, поисковая организация Лиза Алерт не собирается сворачивать операцию. Валерий Князев – известный во

Поиски пропавшего шоумена Валерия Князева продолжаются. По последним данным, поисковая организация Лиза Алерт не собирается сворачивать операцию. Валерий Князев – известный во Владимире ведущий, шоумен, медийная личность. Он пропал 20 марта. Заявка на «горячую линию» отряда поступила вечером 21 числа. По свидетельствам очевидцев, в последний раз Князева видели направлявшимся к лесу из деревни Шепелево в