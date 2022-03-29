31 марта 2022 года с 9.00 до 18.00 в прокуратуре Владимирской области пройдет прием граждан в форме...

31 марта 2022 года с 9.00 до 18.00 в прокуратуре Владимирской области пройдет прием граждан в форме «горячей линии» по вопросам законности приема и рассмотрения сообщений о преступлениях, порядка проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел, реализации прав потерпевших в уголовном процессе.С сотрудниками прокуратуры можно будет связаться по телефону: 8(4922) 32-72-56, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.