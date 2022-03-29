Очередные торги на поставку 17 новых автобусов для Владимира оказались провальными. Они попросту не состоялись – никто из производителей на конкурс не заявился. 29 марта был окончен прием

Очередные торги на поставку 17 новых автобусов для Владимира оказались провальными. Они попросту не состоялись – никто из производителей на конкурс не заявился. 29 марта был окончен прием заявок от поставщиков, которые готовы поставить за 252 с лишним миллиона рублей 17 автобусов для муниципального “Владимирпассажиртранса”. Согласно документации на сайте госзакупок, ни один поставщик попросту не